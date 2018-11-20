即巿股評 港股直擊

花旗發表本港銀行股報告，該行指在宏觀經濟較疲軟下，雖然一些投資者同意銀行股估值吸引，但整體上看法仍較審憤，而大部分本港銀行對資產質素風險並不太過憂慮。

該行認為，本港信貸需求目前較疲弱，貸款增長雖減慢，但並非消失，當中以滙控(00005)及中銀香港(02388)表現較同業好，花旗預測明年本地銀行有6%之貸款增長，較今年高單位增長回落。淨息差擴張則可能放慢，原因包括：第四季以來一個月銀行同業拆息(Hibor)平均為1.42厘，較第三季下跌26個基點；花旗預期明年美國聯儲局只加息兩次；需求減慢下，借貸市場競爭激烈；以及存款利率增加。

花旗認為，本地銀行資產質素穩定，當中渣打(02888)及滙控繼續有較好表現。花旗指，本地銀行股股價已較高位回落一成九，現時相當於預測市盈率10.9倍，較長期平均低17%，以中銀香港及東亞(00023)的市盈率折讓最大，在缺乏宏觀正面催化劑，以及潛在較弱的第四季盈利下，預期本港銀行股將於現水平徘徊，任何進一步大跌將視為收集機會。

花旗較看好中銀香港，目標價40.4元，評級為「買入」，但認為恒生亦越來越吸引，最新目標則由223元降至200元，評級為「中性」。

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