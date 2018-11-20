港股直擊 即巿股評

昨日先低後回升的中國環保科技(00646)續彈，暫時最多升33.9%，見0.079元，現升20.3%，成交額1340萬元。

集團持股19.74%的同名股東，據報為上周五(16日)在瑪麗醫院逃脫後落網的李亮(Leon Li)。

集團昨日收市後公布，已注意到與主要股東李亮及集團若干附屬公司董事有關的新聞。就董事會所知，集團的業務營運及財務狀況屬正常，預期該新聞不會對日常業務營運造成任何即時及重大影響。

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