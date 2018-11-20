即巿股評 港股直擊

一向跟侵侵唱反調嘅聯儲局態度強硬，但早兩日突然放鴿，當然唔係買侵侵怕，突然放鴿指美國加息步伐或要減慢，主要係成班聯儲局官員睇到美國經濟前景有放緩跡象，當然改口風唔敢再博命加息。聯儲局呢頭一放鴿，隔晚美國嘅經濟數據就唔多好睇，市場擔憂美國經濟開始走下坡，避險情緒升溫，股市自然捱沽。之前科技股升得勁，自然跌起上嚟特別狠，科技股幾大巨頭「FAANG」(即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)均自高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。當中Alphabet更自2011年10月以嚟，首次股價較高位回落兩成，首次現熊蹤。

美股急挫，港股又點會有運行，恒指今早低開328點，二萬六關即失守，其後跌幅曾收窄至239點，見26132點半日高，但已失守50日線(26233點)。喺內地股市亦腳軟下，恒指再失10天線(約25960點)，最多跌595點，見25776點，半日收市前跌幅稍為收窄。恒指中午收報25890點，跌481點；國企指數報10458點，跌173點。

重磅股全線插水，騰訊(00700)跟友邦(01299)半日齊跌3%，平保(02318)跟大笨象(00005)分別跌2%及1%，其他四大內銀股跌幅由0.9%至1.7%不等。隻隻重磅股都腳軟，大市能守住25800水平已屬萬幸。

近日有關蘋果負面消息不絕，新款iPhone生產訂單一降再降，蘋果股價之前弱彈後，噚晚又再插水4%，手機設備股喺港股呢邊應聲而下，閒閒地半日跌幅超過3%。雖然小米(01810)第三季業績扭虧為盈，今日股價逆市上升，更有缸邊友憧憬其股價重返招股價之上。但阿Man則認為，貴為全球智能手機一哥嘅蘋果都面對咁大困難，小米可以獨善其身？有貨好趁呢兩日反彈跳車，話唔定呢個係小米最後逃生門。

港股彈到50日線又遇阻力，主要係美股熊蹤乍現，美股貴為全球股市一哥，美股唔掂，中港兩地股市再有本事亦難免要陪葬，更何況港股反彈一直未覺成交配合，恒指由低位反彈逾千點，都不過係大戶挾淡倉嘅技倆。其實阿Man一直強調港股仍處熊市之中，只係熊二反彈可以嚟得又快又急兼狠勁十足，今日受美股所拖累回軟，睇住25800點呢個支持，失守下試25500-25700水平，亦係前一個主要密集區25650至25700之所在。暫時港股都係喺區間內移動，不過踏入今個星期，天文星象顯示水星逆行，根據往績紀錄，每當水星逆行，大市表現極為反覆，慎防急升急跌，呢段時間少做少錯，估計最快要過埋G20，中美港股先會有更明顯方向。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)