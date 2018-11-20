今日 12:35
重要通告
港股直擊
興勝創建(00896)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利3.14億元，按年飆升2.11倍。每股盈利30.8仙，中期息派2.5仙。
期內，營業額12.79億元，按年減少5.27%。
內地研提前放寬外資控股險企
今日信報
窮人138萬創新高 張建宗否認愈扶愈貧
紀曉風
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今日信報
前主播陳嘉倩 北韓打的引發疑惑
林艷虹
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今日信報
聯儲局息照加 股樓債價要冧
習廣思
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今日信報
聯儲局放鴿 地產股可吼
邱古奇
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今日信報
Why China could do with a tax cut
Hao Chenglin｜ EJ Insight
亞太產學研合作提升技術 微軟AI助行業數碼轉型
StartupBeat
政經風險緩 股市有力衝
王良享
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財富管理
世界人才報告香港排名跌至第18位
香港財經 ｜ 今日 07:39
道指收市挫395點 納指跌3%
國際財經 ｜ 今日 05:50
【國際早班車】威廉斯:聯儲將堅持漸進加息
國際財經 ｜ 今日 07:05
大摩:美股已在熊市中
國際財經 ｜ 今日 10:08
【EJFQ信析】美股尚未轉熊 港股彈力強勁
即巿股評 ｜ 今日 07:00
威廉斯:聯儲局將堅持漸進式加息
國際財經 ｜ 今日 04:42
科企波音拖累 道指曾挫500點
國際財經 ｜ 今日 02:49
開市焦點:美股又插 港股或低開逾二百點
港股直擊 ｜ 今日 08:52
華瀚健康遭證監勒令停牌
香港財經 ｜ 今日 09:11
時代中國發3億美元票據 年息近11厘
重要通告 ｜ 今日 08:12
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