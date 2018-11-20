港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數急挫，道指跌395點；納指插3%。港股連升三日後亦回吐，一度瀉近600點。

恒指今早低開328點，甫開穿兩萬六，之後跌幅曾收窄至239點，見26132點半日高，10時後復挫，插穿10天線(約25960點)，最多瀉595點，見25776點，半日收市前跌幅稍為收窄。恒指中午收報25890點，跌481點或1.8%，大市成交額458.74億元。

國企指數報10458點，跌173點或1.6%。

A股以近半日低位收市，滬指挫1.63%；深成指挫1.95%。

藍籌股方面，騰訊(00700)挫3.2%；友邦(01299)挫3.1%，兩股拖低大市近150點。另外，建行(00939)跌1.7%；平保(02318)跌2%；滙控(00005)跌1%；銀娛(00027)挫3.2%；吉利(00175)挫4%。隔晚外圍油價低位靠穩，最新在亞洲時段復軟。「三桶油」跌1.5%至2.4%。

焦點板塊

手機股：《華爾街日報》報道，蘋果降9月推出的3款新iPhone生產訂單，蘋果隔晚挫近4%。蘋概股受壓，瑞聲(02018)挫3.2%；通達(00698)挫4.2%；高偉(01415)跌3%。另外，舜宇(02382)挫3%；比亞迪電子(00285)插4.6%；丘鈦(01478)跌3.2%。相反，小米集團(01810)第三季扭虧為盈，摩通指表現勝預期，半日再升4.7%。此外，小米獲美圖(01357)日後絕大部分美圖品牌手機及其智能硬件的全球獨家授權，僅須把日後毛利分成10%至15%予美圖。美圖發盈警，料全年淨虧損擴大，半日挫6.9%。

教育股：持續受國務院上周發文明確民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市的政策拖累，今早仍未回穩。楓葉教育(01317)挫4.8%；宇華教育(06169)挫半成；睿見教育(06068)挫5.9%；希望教育(01765)跌2.3%；民生教育(01569)跌1.4%；21世紀教育(01598)跌2.2%。

焦點股份

石藥集團(01093)：昨日中午公布首三季盈利增34%，股價挫1.7%，今早再插6%，報16.08元，跌穿50天線。多家券商下調目標價，當中富瑞劈目標近兩成至24.4元。

洛陽鉬業(03993)：股價半日挫3.1%。摩根大通首予洛鉬「減持」評級，認為集團風險回報不吸引，目標價僅睇2.5元。

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