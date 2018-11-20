即巿股評 港股直擊

噚日執咗隻恒指Call(25989)出嚟，吼5分鐘見超賣先落場，誰不知喺噚日朝10點55分SlowSTC(14,3)出現過超賣，若然落注嘅話，入貨價就大約係$0.058水平。去到下半場1點5分，恒指SlowSTC(14,3)由超賣上返去超買水平，今次一買一賣只實條SlowSTC(14,3)頂到兩個極端咁滯，不過點數上確係變化不大，就算喺下晝1點5分見超賣，(25989)都只係比買入價多咗兩格咁大把，所以決定等多陣，如噚日喺《下半part》所講，希望做到Day trade。去到下晝2點40至50分呢段時間，5分鐘圖SlowSTC(14,3)再次上到超買區，再睇返(25989)輪價高低位做過$0.063/$0.062，對比買入價$0.058，賺幅約6.25%。一個下晝咋喎，仲想點呀，講明唔貪心賺餐茶之嘛，如果唔係今日喊都無謂。

至於隻中國移動(00941)又點呢，噚日就更係仲未落場啦，事關見佢日線圖條SlowSTC(14,3)，%K線仍然高走於%D線，無謂咁博呀；今日就唔同啦，中移今朝早開市時我都仲見到佢逆市升，呵呵呵，原來我見嗰個位暫時(10點29分止)已經係今日個高位，等我仲以為佢藍燈籠藍到深藍色添，日線圖上終於見SlowSTC(14,3)回落啦，而今日粒實心(高開低收)陰燭亦係連續第二日升穿保歷加通道頂，14RSI亦有回落嘅跡象，睇嚟中移熊(67949)同中移Put(11472)可以吼5分鐘見超買時之準備落場(唔駛咁狠嘅，熊同Put都係買淡嘅product，是但一隻都得架啦)。

睇返個市，依家10點41分，恒指跌幅仍然keep住跌350幾點，做緊26000點邊皮位。呢粒數量度落去恒指牛熊證街貨圖，上方最貼價嘅係26400至26499點；而下方最貼價嘅係25800至25899點，一度之下就似乎大市貼近下行嘅機會比較大，不過上方熊證第二同第三層so far已經有逾900張，過千張期指根本就唔成問題，亦即係話就算下方牛證25000至25099點嗰1679點嘅期指係吸睛，就好似「女神」行過時你會由左跟住佢行嘅方向望向右咁，既然係「女神」，呢part就更加好似「神」一樣：「只可遠觀而不可褻玩焉」。

咁兩難嘅局面，繼續睇隻中移好過啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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