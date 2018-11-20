市場仍憂慮中央新政不利教育股，相關股份今早再捱沽，宇華教育(06169)再挫5.3%；睿見教育(06068)跌3.5%；楓葉教育(01317)挫4%；希望教育(01765)挫3.1%。
至於睿見(06068)現挫3.5%；民生教育(01569)下滑0.7%；21世紀教育(01598)挫3.2%。
國務院上周發文，明確民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園。
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至於睿見(06068)現挫3.5%；民生教育(01569)下滑0.7%；21世紀教育(01598)挫3.2%。
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