重要通告 港股直擊

時代中國控股(01233)宣布，發行本金3億美元、於2020年到期的優先票據，年息為10.95厘。

票據發售價為本金額的99.912%，預期所得款項淨額約2.96億美元，擬用作其若干現有債務再融資及一般營運資金用途。