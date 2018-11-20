即巿股評 港股直擊

恒指踏入11月後於25000點至26500點之間波動上落，似乎在等待中美兩國在月底會晤前的舉動以及會晤的成果，市場存在不明朗因素，在窩輪市場上的資金方面亦非常緊貼市況的變化，資金的部署變得短線而且在好淡部署之間轉換很快。以近日的窩輪市場資金流向來看，十大資金流入的相關資產有一半是在淡倉之上，投資者主要留意恒指以及部份波幅較大的藍籌股，並利用認購證及認沽證在上落市中捕捉股價在區間之間的上落。

輪證資金靈活運用購證及沽證捕捉上落波幅

以騰訊為例，下圖是近日騰訊股價走勢以及騰訊認股證的資金情況，可以看出投資者在10月底騰訊跌至250元附近時買入騰訊認購證，2至3日後股價上升並沽出認購證獲利；其後幾日整固後在高位有資金流入騰訊認沽證，當股價回落後再獲利離場。從以上例子可見，投資者在近日的上落市況上部署變得更加跟市況互動以及短線。

不過，更重要的是投資者在這種波動市況中應如何部署呢？關鍵除了要保持冷靜分析市況之外，選擇合適條款的產品亦是非常重要的。其中一項重要的考量是輪證產品的街貨量。一直以來，很多投資者單純以成交或槓桿來選擇產品，但這都仍未夠全面，未能避開風險和回報不成正比以及不適合市況的產品。投資者另外需要留意產品的街貨量作為揀選的指標。

街貨量偏高 發行商對沖難度增 易造成闊差價及「不跟行」

發行商在新發行一隻產品時，所有的貨源都在發行商手上，隨著市場對產品的需求，發行商沽出手上的持貨，街貨就會產生，而街貨就是其他市場人士持貨的數量，通常會以佔總發行量的百份比表示。一般而言，發行商會提供足夠的流通量供投資者買賣，買賣差價相對較窄。但當街貨量佔比達至偏高水平時(如超過50%)，即是市場人士持貨比發行商還要多，發行商提供足夠流通量的能力會降低；當街貨量接近100%時，更有機會因為對該隻產品的供求失衡而導致價格偏離合理水平，投資者在這個時候就有機會「買貴貨」或「沽平貨」了。因此，我們一般會建議投資者選擇街貨較低的產品，比如街貨在30%以下的產品，因為當窩輪的街貨量在偏高水平，窩輪的實際價格會越來越受市場供求影響，投資者便越來越難掌握窩輪價格的變化，回報或會未如預期。投資者可在港交所或發行商的網站上找到每一隻窩輪或牛熊證的街貨數據，數據會每日更新。而高盛認股證牛熊證網站是少數能以街貨作為篩選條件去搜尋產品的網站，更有效幫助投資者避開街貨較高、風險較高的產品。

以騰訊認沽證為例，我們先以條款作篩選，以行使價、到期日以及換股比率篩選出合適市況的條款，避開太價外、太短期的產品，再以實際槓桿排序可得出下圖的結果，投資者留意首兩隻產品街貨都是50%以上，所以不建議選擇，因此騰訊沽(15261)會是較適合市況的其中一隻選擇。

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