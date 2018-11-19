今日 21:08
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福晟國際(00627)預期，截至9月底止，中期錄得盈利，去年同期虧損159.7萬元。
該公司指出，中期錄得盈利，主要因為於2017年12月1日發行的可換股債券的衍生工具部分公平值變動產生的收益。
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