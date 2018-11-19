港股直擊 即巿股評

憧憬美國聯儲局加息步伐放緩，加上A股走高，港股連升三個交易日，全日再升188點，重上50天線(約26256點)。

港股三連升，共飆717點，但北水趁高減持，全日淨走7.83億元，上周五為淨入5457萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

今日表現最曳藍籌蒙牛(02319)，全日挫2.2%，全日也有1.19億元北水淨走，為最多內地資金流走個股。石藥(01093)中午公布首三季盈利增34%，但全日有4546萬元北水流出；復星醫藥(02196)急升5%，則有698萬元資金淨買。

中資金融股見到北水執位手影，工行(01398)、招行(03968)及太保(2601)分別遭北水沽出1.12億、9879萬元和4158萬元，但信行(00998)及新華保險(01336)則有8311萬及3055萬元北水掃入，信行更是北水流入最多個股。

北水再追入中興(00763)，全日淨買6326萬元，騰訊(00700)亦3475萬元北水買盤；但舜宇(02382)有1532萬元北水淨走。

另外，北水亦分別買入吉利(00175)及比亞迪(01211)，全日淨買4576萬及1982萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創(01918)、吉利、騰訊、海螺創業(00856)、舜宇、石藥、招行、友邦(01299)、太保(02601)及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、中興、工行、蒙牛、信行、宇華(06169)、比亞迪、中太平及復星醫藥。