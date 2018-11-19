重要通告 港股直擊

秦港股份(03369)公布，與河鋼國際物流及滄州礦石港務訂立增資協議，該公司將單獨對滄州礦石港務作出現金出資8.19億元(人民幣‧下同)，而河鋼國際物流則同意放棄彼等之優先認繳權。

滄州礦石港務主要業務為綜合港口建設、工程施工、碼頭裝卸、場地堆存、機械維修、一般貨物倉儲等。

於建議增資事項後，該公司及河鋼國際物流將分別持有滄州礦石港務98.895%及1.105%的股本權益。

該公司指，建議增資事項有助滄州礦石港務進一步擴充其業務，且可獲得後者之更大控制權，並受惠於其營運及業務之更好發展。