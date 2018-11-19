港股直擊 即巿股評

美國道指上周五晚反覆造好，市場憧憬美國聯儲局加息步伐放緩和中美貿易關係改善，帶動港股今日亦重上50天線。

恒指高開95點，超過一個半月以來重上50天線(約26256點)之上，甫開曾升213點，見26397全日高，之後回落倒跌，曾跌37點，見26146點全日低，半日收市前轉升過百點，中午升106點，波幅上午成形，午後反覆造好。恒指收報26372點，升188點或0.7%，連升三日累漲717點或2.8%。大市今日上升股份比例為58%；下跌股份比例為42%。

大市成交額803.1億元。

國企指數收報10631點，升47點或0.5%。國指三日升226點或2.2%。

即月期指收市升175點或0.67%，報26290，低水82點，成交201790張。

A股尾段走高，滬指升0.91%；深成指升0.58%。

美國道指期貨最新升14點，報25465。歐洲三大股市最新亦造好。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.5%；騰訊(00700)升0.3%；長和(00001)升1.7%。多隻地產股造好，長實(01113)升1.4%；新地(00016)升3.3%；信置(00083)升1.9%；新世界發展(00017)升1.5%。相反，平保(02318)、滙控(00005)和港交所(00388)逆市跌約0.2%；石藥(01093)中午公布首三季盈利增34%，股價挫1.7%。

焦點板塊

內房股：人民幣滙價造好，加上據報多家銀行今年10月底以來先後下調杭州房貸利率。內房股跑出。萬科(02202)升5.5%；恒大(03333)飆5.2%；融創(01918)升半成；世房(00813)升4.5%；中海外(00688)升4%；華潤置地(01109)升4.6%；合景泰富(01813)升5.5%；禹洲地產(01628)升5.2%；旭輝(00884)升4.8%。

水泥股：多隻主要股份逆市下行，海螺水泥(00914)跌1.5%；華潤水泥(01313)跌0.4%；中建材(03323)跌1.7%。野村發表報告指，認為國內地產行業放緩，預計中國2019年和2020年水泥需求均將錄按年跌幅7%。不過，金隅(02007)表現突出，急漲8.7%。

手機股：小米(01810)今日將公布第三季業績，另傳洽購美圖(01357)手機業務，股價飆5.1%。花旗引述瑞聲(02018)管理層對業務展望持審慎樂觀看法，股價彈4.7%為升幅最大藍籌；舜宇(02382)亦彈3.5%。另外，中興通訊(00763)升1%；富智康(02038)升2.2%。

教育股：國務院上周提出民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，亦不得被上市公司收購，觸發上周五教育股急插，今日亦有多隻股份未回穩，宇華教育(06169)插8.5%；睿見教育(06068)挫6.6%；楓葉教育(01317)挫1.9%；成實外教育(01565)挫3.3%；希望教育(01765)跌1.5%；民生教育(01569)跌1.4%；21世紀教育(01598)跌1.1%。

焦點股份

鳳凰衛視(02008)：股價飆升27.3%。集團今早公布，附屬與阿里巴巴訂立一份戰略合作備忘錄，雙方表示在節目內容、產品、平台以及雲計算、大數據等互聯網技術方面開展深化合作的意願，並將探索在跨界創新、資本投資、中台技術共用、達摩院科創轉化與傳播等領域的合作可行性。

白馬戶外媒體(00100)：停牌逾七個半月後復牌，急跌18.5%。集團指經過法證調查及中國警方調查後，未發現證據顯示公司任何董事牽涉挪用資金事件，及核數師不發表意見聲明所述其他問題；核數師已確認不發表意見聲明所述問題已全部解決。

中國環保科技(00646)：上周五(16日)急瀉49%後，今早曾再插28.8%，之後拗腰彈，收市升13.5%。集團持股19.74%的同名股東，據報為上周五在瑪麗醫院逃脫後落網的李亮(Leon Li)。

新股：兩股上市，華滋國際海洋(02258)收報1.33元，較招股價高9%，不計手續費一手賺220元。康利國際控股(06890)收報1.07元，較招股價高4.9%，不計手續費一手賺100元。

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