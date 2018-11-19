今日 16:43
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中國再保險(01508)公布，按照中國企業會計準則，今年首10個月經由子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額，約354.18億元人民幣，按年增長16.25%。
中美分歧 APEC首缺領袖宣言
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余彭年孫首談李小龍故居大計
日本數碼癡漢 匿名騷擾
瑪麗
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聯儲局放鴿 地產股可吼
邱古奇
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香港玩完 ?
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China mulls giving SOEs more autonomy
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港青推無人「預鑰」系統 智能門鎖 增租場營運效率
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市場恐慌 投資價值湧現
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【盤房來料】反彈浪未完 無謂逆市做淡
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【搏拳實錄】從「島形底」看大戶手影
即巿股評 ｜ 今日 07:44
騰訊零錢通上線 挑戰餘額寶
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鄭家純料明年樓價有一成上落
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開市焦點:有力突破50天線 石藥派季績
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中國恒大擬增發美元優先票據
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聯想控股擬購智利三文魚公司權益
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【個股分析】平保業務發展平穩 續為內險股首選
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兗州煤業擬發美元計值高級債券
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馬克龍:強化歐洲 免全球陷入混亂
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