兩隻新股今日上市，華滋國際海洋(02258)開報1.5元為全日高，之後回順，低見1.23元，收報1.33元，較招股價1.22元，高9%，成交額3600萬元。
不計手續費，一手2000股賺220元。
康利國際控股(06890)表現反覆，開報1.04元，早段下潛至0.97元為全日低，尾段回升，收報1.07元，較招股價1.02元，高4.9%，成交額5710萬元。
不計手續費，一手2000股賺100元。
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