港股直擊 即巿股評

上周五聯儲局放鴿，市場預期12月聯儲局加息後，喺經濟明年有機放緩及通賬未見威脅下，明年加息步伐或再度放緩。加上市場憧憬中美貿易關係有望緩和，即使G20峰會兩國元首會面，未能完全解決分歧，但至少兩國暫緩再額外徵稅及重啟談判。

其實聯儲局放鴿反映美國經濟增長放緩風險上升，而剛結束嘅APEC各國並未有任何協議達成，亦反映各國喺貿易戰中的矛盾與日俱增。另一方面，英國就脫歐問題，內部再起紛爭，文翠珊更有被逼宮危機，其實呢幾個都算係負面消息。不過港股反彈尚未結束，大戶仍要挾淡倉，港股照升可也，對於負面消息無動於衷。

恒指高開95點，報26278，終於重上50天線(26253)之上，之後曾升213點，高見26397，但逼近26400水平有少量回吐，盤中曾倒跌37點，低見26146點。臨近中午再度回勇，恒指中午升106點，報26290；國企指數升29點，報10613。不過半日成交仍然奀豬，由上星期反彈至今，唔多覺成交有增加配合，唔少缸邊友都心思思想開淡倉，但阿Man認為正因為係成交薄弱，大戶要舞高弄低更容易，既然反彈勢頭未改，何必逆市而行。

重磅股有辣有唔辣，大戶要挾淡倉又點少得騰訊(00700)嗰一份，騰訊今早股價曾高見294.8元，但292元至295元阻力唔細，加上由低位260元亦彈咗一成有凸，喺288元至292元水平稍作整固亦合理。友邦(01299)績後均見大行唱好，股價半日升1.5%，股價能升破66.25元企穩，短期挑戰68至70元機會大增。大笨象(00005)升抵65元水平後，似乎又進入橫行整固格局，只要股價穩守64元之上，整固後向上突破機會較高。其他重磅股暫時唔似要掟彎落番去，換句話講，大市喺現水平整固後再向上挑戰較為似樣，呢個時候無謂自作聰明逆市做淡。

美滙指數喺聯儲局放鴿後有所回落，人民幣貶值壓力大減，內房股借勢反彈，不過阿Man唔覺得內房股可雨過天青，家陣不過係反彈，有貨反而要把握機會鬆人。手機設備股同樣見反彈，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)分別彈5.4%和3.9%，不過iPhone出貨量確係走緊下坡，而智能手機又過咗換機高峰期，呢對孖寶不過係超賣後反彈，阿Man意見跟內房股一樣，有貨好趁反彈走人。

唔少缸邊友開始講緊今次熊二反彈可以上番乜嘢位，阿Man一於少理，且戰且走，只要港股仍守住25800-26000點，反彈料可持續，就趁回調吼住幾隻指數權重股，大市要再向上挑戰，都係幾隻權重股帶動。大市今日睇住26000水平係好淡分界，總之喺呢個水平之上，寧可趁低做好勝算較高。短線阻力仍然係26400至26500點，升得穿仲企得穩，大市當然有望向26800至27000進發。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)