港股直擊 即巿股評

美股道指上周五晚反覆造好，市場憧憬美聯儲加息步伐放緩和中美貿易關係改善，港股今早亦重上50天線。

恒指高開95點，超過一個半月以來重上50天線(約26254點)之上，甫開曾升213點，高見26397，之後回落，10時40分左右，暫時最多跌37點，半日收市前轉升過百點。恒指中午升106點或0.4%，報26290，大市成交額444.53億元。

國企指數收報10613，升29點或0.3%。

A股半日個別走，滬指升0.22%；深成指跌0.17%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.5%；騰訊(00700)升0.5%；新地(00016)升2.3%。瑞聲(02018)和舜宇(02382)分別彈5.4%和3.9%。相反，滙控(00005)跌0.8%。

焦點板塊

內房股：人幣滙價造好，加上據報多家銀行今年10月底以來先後下調杭州房貸利率。內房股跑出。萬科(02202)升4.5%；恒大(03333)升2.8%；融創(01918)升2.5%；世房(00813)升3.4%；中海外(00688)升1.1%；華潤置地(01109)升2.3%。

水泥股：多隻主要股份下行，海螺水泥(00914)挫2.8%；華潤水泥(01313)跌2.2%；中建材(03323)挫3.2%。野村發表報告指，認為國內地產行業放緩，預計中國2019年和2020年水泥需求均將錄按年跌幅7%；由於供給側改革持續及行業自願削減產能，料內地在2019年和2020年水泥產能分別按年跌3%和6%。

焦點股份

鳳凰衛視(02008)：半日飆升3.18%。集團今早公布，附屬與阿里巴巴訂立一份戰略合作備忘錄，雙方表示在節目內容、產品、平台以及雲計算、大數據等互聯網技術方面開展深化合作的意願，並將探索在跨界創新、資本投資、中台技術共用、達摩院科創轉化與傳播等領域的合作可行性。

白馬戶外媒體(00100)：停牌逾七個半月後復牌，半日急跌18.5%。集團指，經過法證調查及中國警方調查後，未發現證據顯示公司任何董事牽涉挪用資金事件，及核數師不發表意見聲明所述其他問題；核數師已確認不發表意見聲明所述問題已全部解決。

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