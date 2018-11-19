即巿股評 港股直擊

話說上個星期喺茫茫股海中，搵到隻有準備回落之勢嘅中國移動(00941)出嚟，仲揀定隻中移熊(67949)同中移Put(11472)，但基於受到前隻平安Put(12648)教訓(太心急)之下，所以就決定睇清楚，等中移條SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線出現好明顯嘅高位轉勢時，先至開始吼位將隻熊或Put送落場。睇返上個星期五(11月16日)中移5分鐘圖嘅表現，再加上不斷提醒自己唔可以心急之下，結果係無落到場。

依家9點54分，恒指做緊26324點，升141點；而中移就做緊$77.1，升$0.25或0.3%，今次嘅「不斷提醒」果然係有汲取教訓，如果唔係今日輸凸返之前隻平安Put。

「咁中移就唔值得再部署買淡啦？」說話又唔係咁講喎，睇吓中移日線圖，依家9點59分，中移上個星期朝早見到嘅「錘頭」明顯變成一支低開高收嘅陽燭，而今日暫時見到嘅係一個「倒T星」，SlowSTC(14,3)%K線(94.399)同%D線(94.344)同樣進入嚴重超買範圍，按鐘擺策略，兩線頂上「9」字頭確實露回落嘅日子相距不遠。仲有，條14RSI亦有橫行跡象。換條保歷加通道出嚟嘅話，暫時嘅高位$77.8其實係頂穿過保歷加通道頂部($77.071)，按明過去股股穿保歷加通道頂亦係一個準備掉頭嘅先兆嚟嘅。但你見實際數字上%K線仍然高走於%D線，14RSI升勢放緩惜未見明顯下行，而保歷加通道頂又通常唔止穿一日咁少，所以，繼續等。

喺等嘅期間都可以八掛吓隔離左右嘅，就望吓恒指牛熊證街貨圖，依家10點8分，恒指做緊26336點，升152點。依家見到上方熊證最近嘅係26200至26299點，但按恒指暫時最高做過26397點計，呢個位一早已經死晒，而呢度有相當於456張期指；再上就26300至26399點，同樣按最高位計，呢度只有2點嘅街貨生還者，咁同死晒又有咩分別？按呢度有319張期指，即係話大市今朝先食775張期指做早餐。換言之，依家最貼價嘅熊證應該係26400至26499點，呢度有相當於181期指；但若然肯比多100點啦喎，即26500至26599點，呢度嗰910張期指就係重貨區，要謀就謀呢part啦。

至於下方牛證，最貼價嘅係25800至25899點，呢度就只得129張期指，同現價比要個市向下行多536點先到。而下方牛證最吸睛嘅就係25000至25099點，呢度有相當於1775張期指，將啲牛證擺到咁遠得兩個原因：一‧N年前好貼價時買落，之後個市係咁升就繼續由得佢喺度上；二‧淆底(淆底唔係問題，反而咁勇做咩呢？)。

「恒指升但中移又睇跌，咁矛盾嘅？」唔係呀，呢個世界有樣嘢叫做「逆市」架嘛，依家恒指5分鐘圖頂到咁高，等佢回下先再算啦，不過可以揀定隻牛/Call做準備嘅。恒指Call(25989)，行使價27000點，同現價有約2%價外，同類行使價中槓桿高、引伸低，但唯一小心嘅係街貨，有35%我自己覺得係偏高；但呢隻Call做後備嚟講都仲OK，到真係啱位啱時機嘅話，可以重新再揀過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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