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今日 09:55 港股直擊 即巿股評

【異動股】白馬復牌插16% 未有證據董事涉挪用資金

停牌逾七個半月的白馬戶外媒體(00100)今早復牌，股價最新急跌一成六，報4.89元，創逾四年半低，成交逾620萬元。

該公司指，經過法證調查及中國警方調查後，未發現證據顯示公司任何董事牽涉挪用資金事件，及核數師不發表意見聲明所述其他問題；核數師已確認不發表意見聲明所述問題已全部解決；公司已聘獨立專家進行法證調查，亦披露調查所得，並採取補救措施；檢討內部監控，實施建議措施，以顯示已具備足以符合上市規則規定的內部監控制度等。

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