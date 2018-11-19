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【異動股】鳳凰衛視飆23% 與阿里簽合作備忘錄

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鳳凰衛視(02008)今早落鑊，曾飆22.7%，見0.81元，現升19.7%，成交額174萬元。

集團今早公布，11月16日，間接全資附屬「鳳凰衛視」與阿里巴巴訂立一份戰略合作備忘錄。

根據該備忘錄，訂約雙方表示了在節目內容、產品、平台以及雲計算、大數據等互聯網技術方面開展深化合作的意願，並將探索在跨界創新、資本投資、中台技術共用、達摩院科創轉化與傳播等領域的合作可行性，及在該備忘錄的一年有效期內簽署有約束力的戰略合作協議的意向。

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