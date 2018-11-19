兩隻新股今早掛牌。華滋國際海洋(02258)開報1.5元，較招股價1.22元，高23%，成交額暫有358萬元。
華滋國際海洋從事內地港口、航道及海洋工程，公開發售部分錄得超額認購67%，一手2000股，中籤率100%。
康利國際控股(06890)開報1.04元，較招股價1.02元，高2%，成交額521萬元。
康利國際為鍍鋅鋼產品製造商，公開發售部分錄得超額認購約22.95倍，一手2000股中籤率60.07%。
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兩隻新股今早掛牌。華滋國際海洋(02258)開報1.5元，較招股價1.22元，高23%，成交額暫有358萬元。
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康利國際控股(06890)開報1.04元，較招股價1.02元，高2%，成交額521萬元。
康利國際為鍍鋅鋼產品製造商，公開發售部分錄得超額認購約22.95倍，一手2000股中籤率60.07%。
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