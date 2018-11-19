港股直擊 即巿股評

近期美股及內地A股靠穩，支持港股站穩在26000點之上，市場憧憬中美貿易關係有緩和跡象，料短期恒指有力升穿50天線阻力。

上周五美股三大指數個別發展，道指收市升123點或0.49%報25413點；標普500漲0.2%報2736點，納指跌0.15%報7247點。Nvidia跌逾18%，創逾10年最大跌幅。全個星期標普500指數累跌1.6%，道指、納指跌逾2%，均結束兩周連漲。

美國總統特朗普在美國時間周五(11月16日)表示，中國已向美國提交願意採取措施的貿易清單，以紓緩北京與華府的貿易緊張關係。他說美國未必再向中國徵收更多關稅，惟清單遺漏4、5個重要項目，華府未能接受。

美國聯儲局官員繼續發表講話。聯儲局副主席克拉里達表示，美聯儲的加息政策是漸進的，不會過慢或過快加息；截止到目前並未看到股票市場釋放出清晰訊號；政策利率僅略高於通脹水平；聯儲局應該考慮全球經濟前景；預計明年通脹不會大幅上升；當前利率接近中性水平。

歐盟將於下星期日舉行峰會，表決英國脫歐協議草案。英國首相文翠珊在當地報章撰文指出，脫歐協議草案沒有替代方案，強調沒有其他方案能夠與歐盟達成一致；如國會議員拒絕脫歐協議，只會重回起點，造成更多分歧及不明朗。

周五國際油價連續第三日回升，受助於油組可能同意下月減產的預期，紐約期油收漲0.66%報56.83美元/桶，惟全周累插5.6%，連跌六周；布蘭特期油漲0.71%報每桶67.09美元，全周累跌4.4%，主要受全球供應過剩的憂慮拖累。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.13元，較本港上日收市低7仙；騰訊(00700)ADR收報293.32元，高2.92元；國壽(02628)ADR收報17.11元，高0.11元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.35元，高0.25元；中石油(00857)ADR收報5.75元，高7仙；中石化(00386)ADR收報6.72元，高4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報77.28元，高0.43元；聯通(00762)ADR收報8.86元，高6仙；中電信(00728)ADR收報4.07元，高1仙。

ADR港股比例指數報26316，較上周五恒指收市高133點或0.51%。恒指上周五由跌轉升，收報26183，升80點或0.31%。恒指短期阻力仍為50天線(現處26250)下一個阻力參考11月7日本月以來高位26530。

本港第三季經濟增長進一步放緩至上升2.9%。政府經濟顧問歐錫熊表示，第三季環球經濟增長動力減慢，認為大環境亦正在改變，中美貿易戰對本港影響已開始浮現。

焦點板塊

內房股：內地傳媒報道，多家銀行10月底以來先後下調杭州房貸利率，全面鬆動，這不僅是針對剛需購買的首套房，甚至還包括二套房。

藥業股：上周波動，石藥集團(01093)將於今日公布截至9月底止第三季業績。中國生物製藥(01177)則於周四公布季績。

焦點股份

中國神華(01088)：十月份煤炭銷售量按年增加11.6%；首十個月煤炭銷售量3.78億噸，按年增加4.3%。

聯想控股(03396)：公布與其全資附屬公司佳沃集團，收購從事三文魚行業的智利上市公司Australis Seafoods 94.47%已發行股份。

冠忠巴士(00306)：發盈警，預期截至9月底止中期純利不超過4000萬元，較去年同期大幅下跌，主要是期內並無出售固定資產的巨額收益，以及開展港珠澳大橋業務產生巨額開支等。

兩隻新股今日掛牌，據耀才暗盤交易市場，內地港口、航道及海洋工程公司－－華滋國際海洋(02258)暗盤收報1.31元，較招股價1.22元高出7%，股份公開發售部份超額認購0.67倍，以接近招股價範圍下限定價，一手中籤率百分百。內地鍍鋅鋼產品製造商－－康利國際(06890)暗盤收報1.01元，較招股價1.02元低1%。