即巿股評 港股直擊

港股上周持續反彈，由周一至周五的5個交易日，除了11月14日（周三）微跌，其餘4天都錄得不同升幅，上周五以26183水平收市，全周上升582點，或2.275%。回顧恒指上周表現，最值得一提的是11月13日的單日轉向；受到隔晚美股急挫的影響，恒指大幅低開542點，但開市已見全日低位，更以25792點的全日高位收市，反升159點或0.62%。老徐亦據此估計，恒指當日大裂口低開的542點，也許是直到11月底的「習特會」之前的最後一跌。

老徐之所以「大膽」推測，恒指在11月底的阿根廷舉行G20峰會中的「習特會」之前或已出現最後一（次較大幅度下）跌，主要是早在11月5日的「搏拳實錄」已提到，恒指在10月25至31日的5個交易日裏，出現一個「小島」技術支持形態。

必須注意的是，這「小島」是在10月30日恒指又創24585點的今年新低之後，隔兩個交易日裂口抽升（11月1日以24979和25190點形成上升裂口）才確認形成；到了11月2日，恒指在港股主板錄得1703億元的近5個月以來最大成交額的配合，大裂口（25535和25909）急升1070點4.2%收市，老徐當其時就「懷疑」，大戶或芬佬已在恒指創今年新低前後開始吸納。直到上星期二，恒指以全日低位開市卻以全日高位收市、主板有超過900億元的相對大成交額配合，老徐至此「確信」，有大戶趁低「貯貨」，目的是做靚「盤數」過聖誕和埋年結。假如老徐這「猜測」沒有脫離事實，在大戶兩度入市的「手影」下，11月13日的大陽燭底附近水平，估計將成為恒指短線的有力支持。

另一方面，剛於周日閉幕、由巴布亞新畿內亞主辦的亞太經合組織（APEC）年會暨領袖會議，因為個別國家在貿易政策上的分歧，出現APEC會議有史以來首次未能發表領袖共同宣言，由東道國代表全體成員發表主席聲明代替。巴布亞新畿內亞總理奧尼爾的主席聲明提到，全世界都擔憂中美緊張關係；加拿大總理杜魯多則透露，包括中美在內的幾個國家對於共同宣言草稿字眼意見分歧。而美聯社報道，美國要求宣言中使用強硬措詞，反對不公平貿易行為，中國則要求，在宣言重申反對貿易保護主義和單邊主義。問題焦點顯然是美國副總統彭斯上周六在APEC會議發表針對中國包括中美貿易爭議，以及大肆抨擊中國「一帶一路」計劃的講話。

有趣的是，自從美國總統特朗普本月初突然主動致電中國國家主席習近平（見11月7日「搏拳實錄」<先落一注「墊底飛」>），中美貿易戰隨即露出和解曙光，而特朗普至今仍沒有「推翻」他早前不止一次提及中美有機會達成貿易協議的說話。老徐因此相信，彭斯在APEC會上「扮黑臉」，只是為月底的「習特會」爭取更多談判籌碼。而老徐亦基於對大戶「手影」的佪人觀察，上周四沽出即月行使價26400點期指put，收取770點期權金，同時用542點期權金，買入12月行使價26400點的期指call，在「墊底飛」的基礎上加注。

老徐