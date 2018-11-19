即巿股評 港股直擊

儘管今年全球投資市場波動，內地市場風險偏好亦告下降，拖累險企的投資表現，不過中國平安(02318)最新公布的季績依然健康。截至9月底止的首三季純利按年增長19.7%至794億元人民幣，同期已賺取保費及保費收入淨額上升19.3%至5302.7億元人民幣，主要受惠於保險新單的增長，以及金融科技業務貢獻顯著增加。

集團主營的壽險業務表現不俗，首三季壽險及健康險新業務價值增長3.2%至554.25億元人民幣，而第三季新業務價值增長10.9%，較上半年為高，主因產品組合改善所帶動，令其新造保費收入增長表現明顯優於同業。不過，受權益資產分紅收入下降等因素影響，首三季保險資金年化總投資收益率為4%，較上半年的4.5%為低。

集團近年於壽險業務錄得強勁增長，主因積極利用旗下銀行、產險、好醫生、信托等業務的客戶資源進行交叉營銷，增加壽險等保障型產品的客戶群，以及降低客戶開發難度。目前公司代理人規模為143萬人，較年初時增加3.2%。此外，公司不斷豐富保障產品及升級產品線，加大保障產品的新單比例，推動新業務價值比率。

分拆概念續為明年憧憬

除本身業務外，平保擁有Fin Tech(金融科技)及分拆概念。繼平安好醫生(01833)後，展望將分拆旗下另一醫療科技子公司「平安醫療健康管理」，擬集資20億美元，最快明年上市，該公司是綜合醫院、保險企業及配藥服務的平台，目前在內地超過200個城市提供服務；潛在上市亦包括「陸金所」及「壹賬通」等，可望實現應有價值，續有利其股價表現。

中國保險市場潛力龐大，而政策亦推動業內發展，有助保險產品的需求。近年平保的保費表現一直優於同業，加上業務較多元化，早已在金融科技方面布局，有望繼續成為內險中的首選。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國平安2018、2019及2020年每股盈利為5.624元、6.722元及7.681元人民幣，12個月目標價維持88.0港元，相當於今年預測市盈率13.8倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理