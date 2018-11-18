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今日 10:46 港股直擊 即巿股評

David Webb例41瀕危股 或成財報新例首批傷亡

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獨立股評人、「股壇長毛」David Webb列出一批為數41隻股份，指該批公司最新財政年度遭核數師認為「無法表示意見」或發表「否定意見」，一旦港交所(00388)建議修例獲通過，將成為瀕危股(endangered stocks)。

港交所建議修訂規例，若集團財務報告遭核數師認為「無法表示意見」或發表「否定意見」，須即時停牌，新例諮詢期本月30日截止。David Webb表示，若新例成功於明年1月1日實行，當2019財年完結後，於2020年3月底左右將有首批「傷亡」(casualties)。

該批41隻股份包括：萬隆控股(00030)、綠領控股(00061)、弘海高新資源(00065)、中國長遠 (00110)、敏捷控股(00186)、中國能源(00228)、亞洲能源物流(00351)、能源國際投資(00353)、領航醫藥生物科技(00399)、東方明珠石油(00632)、中海重工(00651)、中國衛生集團(00673)、中國油氣(00702)、大成生化科技(00809)、恒盛地產(00845)、精優藥業(00858)、中國金控(00875)、國能國際資產(00918)、阿爾法企業(00948)、奧瑪仕國際(00959)

另外，還有龍輝國際(01007)、雨潤食品(01068)、華榮能源(01101)、大生農業金融(01103)、中國海景(01106)、泰山石化(01192)、國盛投資(01227)、恒鼎實業(01393)、滿地科技(01400)、格林國際(02700)、大成糖業(03889)、融眾金融(03963)、朗華國際(08026)、太陽國際(08029)、中國融保金融(08090)、中油港燃(08132)、科地農業(08153)、匯創控股(08202)、環球數碼創意(08271)、華人飲食集團(08272)、恆勤集團(08331)。

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