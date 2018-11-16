中美股市向好，連帶港股昨日飆448點後，今日低開高走，收市倒升80點，撲近50天線(現處26273)阻力。
港股連升兩日，北水由沽轉買，惟金額不多，全日淨入5457萬元，上日淨走3.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
汽車股今日獲北水追入，比亞迪(01211)與吉利(00175)分別獲別水淨購1.39億及6178萬元，比亞迪更是北水流入最多個股。長和(00001)也有北水流入，全日淨買8137萬元，為第二多買入個股。
市傳私募基金凱雷減持拖累微創醫療(00853)，全日大瀉11.1%，不過引來內地資金撈底，全日淨買5726萬元。5G概念的中興(00763)，今日急升6.4%，也有5488萬元資金淨入。
教育股受政策拖累全線重創，北水也跟隨撤退，楓葉(01317)及宇華(06169)分別有1.16億及700萬元資金淨走。今日瀉5.9%的海螺水泥(00914)，全日亦錄6282萬元北水沽出。
另外，北水淨走頭三位分別為騰訊(00700)、中石油(00857)及建行(00939)，全日分別錄得1.67億元、1.29億元及1.17億元淨沽，而中生製藥(01177)也有8084萬元資金淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:海螺創業、農行(01288)、騰訊、融創(01918)、中生製藥、建行、吉利、中芯(00981)、工行(01398)及長和。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:楓葉、騰訊、中興、比亞迪、宇華，中石油、融創、微創、中芯、海螺水泥。