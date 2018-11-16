訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:32 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水沽轉買 棄騰訊教育股撈比亞迪

放大圖片

中美股市向好，連帶港股昨日飆448點後，今日低開高走，收市倒升80點，撲近50天線(現處26273)阻力。

港股連升兩日，北水由沽轉買，惟金額不多，全日淨入5457萬元，上日淨走3.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

汽車股今日獲北水追入，比亞迪(01211)與吉利(00175)分別獲別水淨購1.39億及6178萬元，比亞迪更是北水流入最多個股。長和(00001)也有北水流入，全日淨買8137萬元，為第二多買入個股。

市傳私募基金凱雷減持拖累微創醫療(00853)，全日大瀉11.1%，不過引來內地資金撈底，全日淨買5726萬元。5G概念的中興(00763)，今日急升6.4%，也有5488萬元資金淨入。

教育股受政策拖累全線重創，北水也跟隨撤退，楓葉(01317)及宇華(06169)分別有1.16億及700萬元資金淨走。今日瀉5.9%的海螺水泥(00914)，全日亦錄6282萬元北水沽出。

另外，北水淨走頭三位分別為騰訊(00700)、中石油(00857)及建行(00939)，全日分別錄得1.67億元、1.29億元及1.17億元淨沽，而中生製藥(01177)也有8084萬元資金淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:海螺創業、農行(01288)、騰訊、融創(01918)、中生製藥、建行、吉利、中芯(00981)、工行(01398)及長和。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:楓葉、騰訊、中興、比亞迪、宇華，中石油、融創、微創、中芯、海螺水泥。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。