即巿股評 港股直擊

上周筆者與詠藜園老闆楊太前赴揚州考察項目，並獲揚州市副市長余珽接待。在香港上市的揚州企業不多，畢竟揚州的工業並非太發達。然而如果視揚州為旅遊渡假目的地，那確實是個不錯的選擇，畢竟當地詩情畫意靈氣十足，故有「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」、「十年一覺揚州夢，贏得青樓薄倖名」。

兩周過去，恒指如早前分析，港股經過連跌六個月後，短線已在24540點找到底部，從「日」及「周」的角度來看，恒指繼續於25600點至26100點整固。騰訊(00700)公布第三季業績，市場拍爛手掌叫好，第三季純利增長30%、首三季純利增長27.2%，感覺頗為良好。計計數，騰訊首三季每股盈利約7.68元，以周五收市價290.4元計，現價相對今年預測市盈率約37.8倍。

政策變化日新月異

騰訊過去佔收入比重較高的遊戲業務，受國家政策影響而受到打擊，因此期望將收入貢獻多元化，其中包括支付相關服務、網絡廣告、數碼內容銷售及雲服務。在中國經濟下行的情況下，騰訊不但要加大視頻與直播等內容投資，同時面對廣告收益放緩，如意算盤是否能夠打響，相信仍需時間驗證。至於雲端服務，向來亦不是騰訊的主打產品，要從龍頭「阿里雲」搶市佔率，亦絕非易事。

從技術層面看，今年騰訊表現要比整體大市還差，最低限度港股在過去半年四次下跌及反彈浪中，曾於8月及9月上試過50天線，然而騰訊自從於6月22日正式跌穿50天線後，便未曾在反彈過程中接觸過50天線。短線而言，騰訊如能守住10天及20天線，並能重上50天線的話，可說初步脫險。反過來說，以其估值仍然偏高的情況下，失守現水平將會進一步下試220元。

今年內地政策日新月異，玩殘汽車股後，輪到醫藥股面對「帶量採購」方案正式出台，緊隨其後輪到教育股。國務院在周四表明民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司亦不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。有關政策本來對沒有經營幼稚園的上市公司影響不大，惟投資者憂慮的是，國家未來對行業的監管，將會進一步從幼稚園延伸至其他營利性學校。

政策不停轉變已非新鮮事，然而本周四一批細價股插水，正正揭示了港股一直較少人留意的風險。相信不少投資者仍對「謎網50」股份去年接二連三出現集體下挫的情景，特別是其中一系的莊家股共13隻股份於同一天內下挫最少50%，有關股份包括中國集成(01027)、漢華(08193)、聯旺(08217)、美捷匯(01389)與匯隆(08021)等。

落雨收遮只好沽貨

本周四集體下挫的股份，則包括中國海景(01106)、天譽(00059)、北燃藍天(06828)、寶力科技(00164)及奧克斯(02080)。火燒連環船等同向市場發出清晰訊號，就是這批股份基本上由同一批人士操作。簡單而言，莊家為上市公司打turn(成交額)，需先將人頭安置在至少八至十家證券行，繼而向有關證券行以孖展形式持股，玩法普遍分兩種，一是「左手交右手」，二是「炒上炒落」。

市場氣氛熾熱大市向上，莊家的credit line當然無問題，然而從年初至今，股市節節敗退之餘，證監會卻全面加強風險管理，並從兩方面入手，一是限制上市公司可承造的孖展比例，二是投資者本身的孖展比例。跌市收孖展與銀行落雨收遮沒有太大分別，margin call的結果只有兩個，「一係入錢、一係賣嘢」，莊家會入錢還是沽貨，答案顯然而見。細價股的炒作價值與四、五年前相比已大幅下滑，未來一段時間，投資者勿對細價股抱有太大期望。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶並未持有上述股份