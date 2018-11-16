港股直擊 即巿股評

隔夜美股道指拗腰彈升208點，標普500指數亦終止五連跌頹勢，加上內地股市向好，港股昨日飆448點後，今日低開高走，一度撲近50天線(現處26273)阻力。

恒指今早低開61點，報26041，早段反覆向下，跌幅一度擴至253點，低見25850，但A股走高，帶領港股止跌回升，臨近午市最多轉升93點，高見26197。午後大市在26100好淡拉鋸，U盤嘜高，最終收報26183，升80點或0.31%。

國企指數收報10583點，升28點或0.27%。

大市全日成交縮減至783.33億元，按上日減少9.2%。

港股上升股比例55%，有45%股份下跌，反映個股大致跟恒指升。

即月期指收報26115，升68點，低水69點。

外圍方面，美國道指期貨最新跌58點，報25247；納指期貨跌幅近1%。

總結恒指本周升581點或2.3%，國企指數今周則升152點或1.5%。藍籌股表現最佳首三位分別是銀娛(00027)、九倉置業(01997)及潤電(00836)，全周分別升7.8%、6.8%及6.5%；表現最差首三位分別是中生製藥(01177)、石藥(01093)和中石油(00857)，全周分別跌6.7%、4.9%及3.9%。

藍籌股今日表現分歧。季績突出的騰訊(00700)，收市再揚0.8%；友邦(01299)升0.6%；中銀香港(02388)揚2.2%，跑贏一眾藍籌；滙控(00005)升0.3%；大市成交縮，港交所(00388)走低0.3%；澳門行政長官崔世安昨日表示，將嚴格控制賭枱數目，銀娛今日跌1.5%；金沙(01928)走低0.9%；申洲(02313)是全日表現最差恒指成分股，收跌1.6%。

焦點板塊

教育股：國務院明確表示，民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，同時上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園。受消息拖累，教育股集體大瀉，主要提供K-12教育服務的股份捱沽，天立教育(01773)低開32%，全日大跌15.3%；21世紀(01598)亦曾瀉三成，收插12.2%；宇華(06169)則重創14.5%；楓葉(01317)大瀉18.7%；睿見(06068)急跌14%。經營民辦大學或高等教育的教育股跌幅較細，新高教(02001)只跌4.5%；中教(00839)挫6.4%。

水泥股：午後沽壓大，海螺水泥(00914)插5.9%，為表現最差國指成分股；中國建材(03323)插5.2%；華潤水泥(01313)跌3.6%；亞洲水泥(00743)挫4.9%；山水水泥(00691)下滑1.6%。

5G概念股：再度受追捧，中興通訊(00763)升6.4%，其A股更升8.2%；中興確認已完成基於5G網路的通話、網頁瀏覽，以及微信服務連接之測試，並將會在明年上半年內推出旗下首款5G網絡手機產品。中通服(00552)亦升7.5%；長飛光纖(06869)抽升5.3%；摩比(00947)爆升11%。

券商股：內地股市反覆向上，券商股走高，中金(03908)季績標青，首三季多賺39.3%，股價全日揚3.1%；中信証券(06030)、中國銀河(06881)及廣發(01776)各升1.7%；海通證券(06837)漲2.4%；華泰證券(06886)走高0.9%；中州證券(01375)也揚2.1%。

焦點股份

微創醫療(00853)：受市傳私募基金凱雷減持拖累，微創醫療一度瀉15.3%，低見9.42元，全日收9.89元，仍大跌11.1%，成交大幅增至7.05億元。

人保(01339)：其A股今日登陸上交所掛牌，收市大升44.01%，收4.81元人民幣，惟H股收市跌1.4%，報3.5元，成交2.1億元。

滙思太平洋(08147)：昨日暴瀉42.2%的滙思太平洋，今日沽壓未止，更慘成為仙股行列，一度重創57.63%，低見0.05元，收造0.06元，大跌49.2%，為表現最差個股。

富一國際(01470)：集團確認主席孟廣銀仍是控股股東，今早復牌後抽升，一度狂升56.25%，全日收造0.41元，仍大升28.1%。