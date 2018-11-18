即巿股評 港股直擊

讀者周小姐問：「現價想買港交所(00388)，後市有冇運行？想搏年尾『粉飾櫥窗』，港交所股價可升到250元嗎？」(周五收報228.4元，跌0.3%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我覺得港交所股價升至250元會比較難。以公司的業績、估值等，加上大市技術反彈的配合下，230至240元左右已經是比較高的位置，年尾升至250元的機會不大。讀者需要自己衡量，現價再向上搏，只得10元左右，但下跌的風險會比較大。若大市是上落市就是10元附近上落，但如果反彈浪完成，股價再度向下的幅度可以很大。所以讀者需要考慮預防股價下跌的風險及計算值搏率。『粉飾櫥窗』是虛無縹緲，很多時到月尾，大市由低位回升一點是正常，但強行逆大勢所趨，強行扭轉跌勢回升至250天線附近，這不是容易做到。屆時都未必選擇托起港交所股價，大家可能會選擇細價股「粉飾櫥窗」。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「不建議目前再抱『粉飾櫥窗』相關概念，目前主導港股表現的主要因素為中美貿易戰，相關消息之變化將會直接主導港股後市去向。至於港交所方面，不建議目前作任何短線投機部署，預料股價表現將會跟隨市況氣氛走動，但至今港股成交金額表現尚未算太差，即使市況再轉差亦未必為領跌股份。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「港交所首三季純利按年增35%，單計第三季多賺20%，好過預期，主要因為新股上市費用及投資收益急增。業績公布後，綜合券商對今年每股盈利預測由7.46元提升至7.556元，即全年盈利料增25.3%，預測市盈率27.7倍，較中位數低0.5個標準差，未算特別吸引，值得留意是2019年盈測是略為回落的，料明年僅多賺一成，目前尚未長線買入時機。技術走勢方面，港交所現處成交量密集區爭持，留意20月線約231.5元料有壓力，我反而對12月至明年1月股市看法有保留，港交所年底升上240元的機會有限，建議觀望為佳，耐心等候熊市周期有跡象到低谷才收集。」

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