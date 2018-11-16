即巿股評 港股直擊

之前幾日阿Man都提到，美股11月15日為年度基金贖回最後限期，美股之前幾日急跌，主要係因為基金為應付贖回沽貨現，只要捱過呢一吓沽壓，美股喺15日大有機會反彈。結果隔晚美股喺早段再挫近300點後，升幅收窄更半場拗腰反彈，最終三大指數均見反彈，當中又以納指升1.7%彈力較強。

至於港股噚日背靠A股上升，再加埋騰訊(00700)績後發力，恒指午後順利升破10日線(25940)後再重返二萬六水平之上，走勢上似逐步逼近近日區間移動範圍25500-26500點部，且看今次呢否向上突破，好友喺11月嚟個大反擊。今早恒指低開61點，一度借A股早段腳軟而回吐，10日線得而復失，盤中曾跌逾200點，低見25850點。但其後A股轉跌為升，港股回勇倒升，盤中最高見26197點，逼近50日線(26273點)。恒指中午報收26190點，升86點；國指則升33點，報收10589點。

騰訊雖然被多間大行調低目標價，但大部份仍維持其買入評級，北水噚日未有趁騰訊上升而沽貨，反而繼續掃貨，支持騰訊股價繼續向上。早段其股價曾回落至285.8元半日低位，但呢個位正正係反彈上升嘅首個阻力位，阻力能上破則變成支持，喺285元水平站穩腳後，半日升0.8%至290.4元。其他重磅股窄幅上落，未見開始發力，不過幾隻重磅股似乎醞釀爆上，暫時咪諗住手多做淡，逆市而行通常無乜好結果。

中央加強監管民辦幼私兒園，教育股全線被拋售，唔少教育股都進駐跌幅榜，其中以楓葉教育(01317)跌16.8%最傷，21世紀教育(01598)、天立教育(01773)、睿見教育(06068)緊隨其後，跌14.7至15.8%不等。而宇華教育(06169)及博駿教育(01758)亦錄得超過一成跌幅，寧買當頭起，莫撈當頭跌，教育股暫未宜入場博反彈，只有概嘆內地股份往往都係受政策變改左右。

另一個較慘情嘅板塊係醫藥股，今日弱勢持續，不過跌幅有所收歛，當中神威藥業(02877)更收復早段失地持平，若然股價能守穩10元水平，值得留意。但係偏重生化科技嘅醫藥股要份外小心，喺美國同類股份近日弱過藥煲，未知幾時見底。

講番大市走勢，暫時25800點由昨日早段阻力變成支持，初步阻力喺50日線(26273點)附近，之前兩次大市升抵50日線前即急回，未知今次會否照辦煮碗。若然大市未能走出區間上落格局，唔排除升抵50日線又掉頭。不過昨日挾淡倉有番一定氣勢，若然指數升穿26200點後企穩，唔排除喺26000至26200點水平駐紮嘅淡友先撤退，短線將退守至26500水平，亦即係熊證街貨重貨區之所在。大市擺脫上落市格局言之尚早，加上月底係G20峰會，中美兩國元首會面，能否為貿易戰打開缺口為關鍵，唔排除喺G20峰會前，大市仍保持上落市格局。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)