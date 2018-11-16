港股直擊 即巿股評

隔夜美股終止連跌，加上內地股市抽升，昨日港股飆448點後，今早低開高走，撲近50天線(現處26273)阻力。

恒指今早低開61點，報26041，早段反覆向下，跌幅一度擴至253點，低見25850，但A股走高，帶領港股止跌回升，臨近午市最多轉升93點，高見26197，中午挨近高位收市。恒指中午報26190點，升86點或0.33%。

國企指數升33點，報10589。

大市全日成交金額433.4億元。

藍籌股大致向好。季績突出的騰訊(00700)，半日再揚0.8%；港交所(00388)走高0.3%；友邦(01299)升0.5%；中銀香港(02388)揚2.9%，跑贏一眾藍籌；滙控(00005)升0.2%；瑞聲(02018)彈升2.2%；但舜宇(02382)跌1.9%，是表現最差恒指成分股；中移動(00941)微跌0.2%。

焦點板塊

教育股：國務院明確表示，民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，同時上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園。受消息拖累，教育股集體大瀉，主要提供K-12教育服務的股份捱沽，天立教育(01773)低開32%，半日大跌15.3%；21世紀教育(01598)亦曾瀉三成，中午插15.9%；宇華(06169)則挫12.5%；楓葉(01317)瀉16.9%；睿見(06068)急跌14.7%。經營民辦大學或高等教育的教育股跌幅較細，新高教(02001)只跌4.5%；中教(00839)挫4.7%。

醫藥股：受市傳私募基金凱雷減持微創醫療(00853)，醫藥股仍陷弱勢。微創今早錄大手上板，半日瀉10.5%；石藥(01093)跌1.4%；中國生物製藥(01177)跌1.6%；信達生物(01801)插6.9%；金斯瑞(01548)跌0.8%；國藥(01099)跌1.9%；復星醫藥(02196)也降1.1%。

券商股：內地股市反覆向上，券商股向好，中金(03908)季績標青，首三季多賺39.3%，股價半日揚3.2%；中信証券(06030)升1.3%；海通證券(06837)漲2.1%，其A股升2.9%；華泰證券(06886)走高0.7%；中國銀河(06881)漲2.2%，其A股升3.6%；中州證券(01375)也揚3.1%。

焦點股份

滙思太平洋(08147)：昨日暴瀉42.2%的滙思太平洋，今早沽壓未止，更慘成為仙股行列，一度重創57.63%，低見0.05元，中午收造0.07元，大跌40.7%，為表現最差個股。

富一國際(01470)：集團確認主席孟廣銀仍是控股股東，今早復牌後抽升，一度狂升56.25%，半日收造0.415元，仍大升29.7%。

北京燃氣藍天(06828)：昨日最多瀉七成，收市急挫43.8%，公司發出通告表示不明跌因，股價今早反彈，半日大升14%，成交達1.42億元。