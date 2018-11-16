即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(66022)出嚟，準備吼恒指5分鐘圖見超賣小注試水溫，等到上半場11點30至35分到，5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)%K線同%D線回落，就見5分鐘圖SlowSTC(14,3)回落，%K線同%D線見到「2」字頭，就將隻(66022)送落場，按呢段時間(66022)高低位做過$0.075/$0.071計，平均入價就係$0.073。

食完飯去到下晝2點20分，恒指5分鐘圖上見到喺下半場築起條上升通道，升幅擴大至248點，做緊25902點，再睇(66022)做緊$0.093，如是者廿格就落袋；只係點都估唔到恒指愈升愈有，全日升成400幾點收工，26000點失而復得，(66022)最高見過$0.116，如果真係咁勁可以喺呢個位走到嘅話呢，單日賺幅高達58.9%，簡直係可以將之前守住隻平保(02318)Put(12648)嘅鬱氣一次過爆晒出嚟，爽。

不過今日個市就唔係咁行啦，開市先跌62點，報26041點；到依家9點54分，恒指進一步跌213點，見25889點。用呢口價度落去恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最近嘅係26100至26199點，呢度有相當於569張期指，同現價比相差310點；至於下方嘅牛證，最近嘅都要數到去25400至25499點，講緊呢度只有384張期指，但同現價爭489點。牛熊一秤，似乎上行嘅機會高啲啲，但兩者點數上都真係同現價爭好遠；不過認真數落講緊兩邊都仲有幾百點嘅時候，就由佢攤多陣先啦。

嘗試從個股入手，搵完例牌一堆大隻而又多輪證選擇嘅個股之後，終於搵到隻有準備回落之勢嘅中移(00941)，大家埋嚟睇吓，日線圖上見一條「短期上升通道」形成，而最後嗰粒燭，亦即係噚日中移跟市升之後形成嗰粒，最終變成「錘頭」；但隨今日市下行之下，依家10點6分，暫時做咗粒「十字星」陰燭出嚟，而見SlowSTC(14,3)%K線(90.309)作勢下行插穿%D線(89.463)。我唔會咁心急依家就走嚟入隻Put或熊嘅，經過上一次早咗入平保Put(12648)仲唔得到教訓咩。

睇過中移熊證，成交唔活躍唔緊要，最重要係搵到一隻條款啱嘅熊證啫，中移熊(67949)，收回價$80，同現價有逾5%距離，相約收回價嘅熊證中槓桿最高；或中移Put(11472)，行使價$70.28，價外約7%，以大約價外7%嘅Put輪計，(11472)屬高槓桿、低引伸之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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