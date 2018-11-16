港股今早曾挫253點，低見25850，跌穿10天線。最新跌幅收窄，現報26044，跌59點，在26000點附近爭持。
國企指數跌21點報10533。
內地股市抽升，上證指數半日報2687，升18點或0.71%。
本地銀行股追落後，中銀香港(02388)升1.5%；恒生(00011)升0.8%。
航運股普遍造好，招商局港口(00144)見逾一個月高位；中遠海能(01138)升1.4%；中國外運(00598)升4.3%。
券商股造好，海通(06837)升1.2%，其A股升近3%。
港股今早曾挫253點，低見25850，跌穿10天線。最新跌幅收窄，現報26044，跌59點，在26000點附近爭持。
國企指數跌21點報10533。
內地股市抽升，上證指數半日報2687，升18點或0.71%。
本地銀行股追落後，中銀香港(02388)升1.5%；恒生(00011)升0.8%。
航運股普遍造好，招商局港口(00144)見逾一個月高位；中遠海能(01138)升1.4%；中國外運(00598)升4.3%。
券商股造好，海通(06837)升1.2%，其A股升近3%。
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