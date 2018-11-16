港股直擊 即巿股評

澳門行政長官崔世安昨日表示，將嚴格控制賭枱數目，濠賭股今早普遍受壓。

銀娛(00027)現挫2%；金沙中國(01928)走低0.1%；新濠國際(00200)跌1.4%；永利澳門(01128)下滑0.2%；澳博(00880)跌0.4%；但美高梅中國(02282)微升0.2%。

崔世安昨日發表下個財政年度《施政報告》，表示會持續跟進博彩業中期檢討後續工作，堅持適度規模、規範管理、健康發展的原則，嚴格控制賭枱數目，推動博彩業有序發展。

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