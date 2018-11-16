港股直擊 即巿股評

隔晚美股終止連跌，道指倒升208點收市，納指更升1.7%，不過美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)否認曾經向部分工業界人士披露，暫緩另一輪向中國貨徵收關稅的行動。港股昨日急升逾四百點後，今早甫開挫逾兩百點。

恒指低開61點，報26041，開市高見26049後，跌勢轉急，失守10天線(約25910)，暫時見最多跌229點，低見25873。截至10時6分，恒指跌143點，報25959。

國企指數跌63點，報10491。

內地股市今早窄幅爭持，上證指數報2669，微升1點。

藍籌股普遍向下，銀娛(00027)、萬洲(00288)、石藥(01093)及舜宇(02382)均挫逾2%。

騰訊(00700)季績勝預期，刺激股價昨日急升，今早窄幅爭持，現升0.2%，報288.6元。

中銀香港(02388)逆市升1.5%，重上10天線。

國務院發文明確民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園。受消息拖累，美國上市的連鎖幼兒園品牌紅黃藍昨晚暴瀉53%。教育股今早全線大幅低開，天立教育(01773)低開32%，現挫近兩成二；宇華(06169)、楓葉(01317)、21世紀教育(01598)及睿見(06068)均挫逾兩成。