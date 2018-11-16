港股直擊 即巿股評

富一國際(01470)今早復牌，集團確認主席孟廣銀仍是控股股東，今早復牌後抽升，現為盤中高位，新造0.37元，炒高15.6%，惟成交僅9.8萬元。

集團表示，獲控股股東兼主席孟廣銀告知，無任何情況顯示已執行票據項下的任何抵押品，故孟廣銀仍是集團控股股東。

現時孟廣銀仍持有富一股本75%，並由Changjiang Absolute Return China Fund持有，及由資產及基金經理長江證券進行管理。

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