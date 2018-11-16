港股直擊 即巿股評

北京燃氣藍天(06828)昨日最多瀉七成，收市急挫43.8%，公司發出通告表示不明跌因，股價今早反彈，曾升8%，高見0.27元，現升2%報0.255元，成交已逾3000萬元。

公司昨晚表示，注意到昨天的股份價格及成交量出現變動，經查詢後，董事會確認其並不知悉導致價格及成交量變動的任何原因，或任何須予公布以避免公司股份出現虛假市場的資料。

董事會確認該公司運營一切正常及管理層對公司的未來前景充滿信心。

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