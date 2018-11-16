即巿股評 港股直擊

千呼萬喚，騰訊周三晚終於公布第三季業，盈利增長繼上次業續失望後再次獲得增長，股價亦立即見追捧，周四大升5.8%，收市報288元，成交金額大增至130億元，亦帶動恒指重上26100點之上。

業績前市場一般對季績表現並不樂觀，但事實勝於預期，騰訊第三季總收入約806億元人民幣，比第二季約737億元人民幣多，到底收入增長源頭是那一項業務?遊戲收入又是否真的那麼差?先從遊戲收入解讀，第三季遊戲收入按年只下降4%，至258億元，仍佔整體收入32%，但其實騰訊第二季的遊戲收入只有252億元，所以按季比較遊戲收入大致持平，報告中亦提到遊戲收入下跌主要是PC端的原因，而目前被叫停的手遊收入反而是有增加。

至於其他收入方面，廣告收入(包括網路、社交及媒體)均見可觀的增加，第三季整體廣告收入共335億元，佔總收入40%，比第二季多出50億元人民幣。另一功臣則是其他業務(包括支付及雲服務)，第三季收入增加至203億元人民幣，比第二季175億元多出28億，亦令其他業務成為總收入的25%。

所以，騰訊於第三季的業績按季比較除了遊戲收入持平外，各方面都見不俗增長，難怪周四股票量價齊升。

法國巴黎銀行上市衍生產品部執行董事 黃集恩

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