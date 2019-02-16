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牛熊證與認股證的最大分別在於牛熊證設有強制收回機制，這機制常被視為替投資者自動執行止蝕。若果持有的牛熊證被強制收回，反映投資者是錯誤判斷相關資產的價格走勢，強制收回或可讓投資者取回部分本金，另作投資部署。

這個機制是源於牛熊證除設有行使價外，還多設一個收回價。具體運作原理是，當相關資產價格觸及或跌低於牛證的收回價時，又或者當相關資產價格觸及或升穿熊證的收回價時，該牛證或熊證便會被即時收回，終止買賣。

一般來說，牛熊證分為兩類：N類和R類。N類牛熊證的收回價等同行使價，在強制收回後將沒有任何剩餘價值；R證的收回價與行使價不同，牛證的收回價定得高於行使價，而熊證的收回價則低於行使價，當牛熊證被強制收回後，投資者有機會收到剩餘價值，不過，於最差的情況之下，投資者並不會收到任何款項，稍後再作詳細解釋。而假設一隻N類與一隻R類的牛熊證收回價一樣，N類證的槓桿會較高。

牛熊證價格之組成

內在值 + 財務費用 = 牛熊證價格

牛熊證價格是由內在值及財務費用兩部分組成，內在值是相關資產價格與牛熊證行使價之間的距離，距離愈遠，內在值便愈高。財務費用則是發行人的融資成本，融資成本視乎市場上的借貸利率而變化，例如參考銀行同業拆息再加上某個百分比。計算牛熊證價格的公式如下：

牛證理論價格 = [(相關資產價格 - 行使價) + 財務費用] ÷ 兌換比率

熊證理論價格 = [(行使價 - 相關資產價格) + 財務費用] ÷ 兌換比率

以騰訊(00700)的R類牛證為例，假設騰訊現價290元，有一隻牛證行使價260元，收回價265元，兌換比率100:1，財務費用為年息10%，距離到期日有半年，該證的理論內在價值是：[(290 - 260) + (260 x 10% x 0.5)] ÷ 100 = 0.43元。

如果其後騰訊股價跌穿265元，該證便會即時被收回，先假設結算價為262元，其剩餘價值將會是：(262 - 260) ÷ 100 = 0.02元。

那麼，結算價是如何得來的？在牛熊證被強制收回的一刻起，直至下一個完整交易時段為止為觀察期，開市前時段及早市為一個交易時段，午市及收市競價時段為另一個交易時段。如屬半日市，開市前時段、早市以及收市競價時段為一個交易時段。

就牛證來說，結算價為觀察期內相關資產的最低價，而熊證則取觀察期內的最高價作為結算價。值得留意的是，在最差的情況下，相關資產價格於觀察期內接連跌穿牛證的收回價及行使價，或升穿熊證的收回價及行使價，投資者便不會得到任何剩餘價值。

牛熊證結算後的三個交易日，發行商會將剩餘價值金額交予中央結算，之後再經銀行或證券行存入投資者的戶口，因此投資者應可於牛熊證結算後的三至五個交易日取回剩餘價值，發行商不會收取任何手續費。

瑞通上市產品銷售主管翁世權

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