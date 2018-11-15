重要通告 港股直擊

長江生命科技(00775)公布，就收購Nangiloc Colignan Farms訂立合約，總代價5000萬澳元(約2.83億港元)。

Nangiloc Colignan Farms乃澳洲Sunraysia地區供應出口及國內市場食用葡萄及柑橘種植商。收購的資產當中包括土地、用水權利及所有改善工程，但不包括未收割農作物。

該公司表示，預期收購將為集團帶來盈利增長，亦為對大型葡萄園及柑橘園物業的策略性收購，可擴大團集團於澳洲之農業相關業務地域覆蓋範圍及承租人基礎。