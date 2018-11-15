港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，不過中港股市今早午後走高，港股升返兩萬六。恒指今早高開207點，報25862，屬半日高，甫開倒跌42點，見25611點全日低，之後重拾升勢，中午升106點，午後升穿上午高位，收復10天線(約25944點)，尾段重上兩萬六關口，最多升472點，見26127點。恒指收報26103點，升448點或1.8%。

A股午後亦抽高，滬指收市升1.36%；深成指升1.18%。

北水續流出，全日錄3.63億港元淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)第三季業績勝預期，股價急彈5.8%，有2.96億元北水淨流入。相反，中興通訊(00763)有578萬元淨流出；金蝶國際(00268)有1932萬元淨流出。

中資金融股方面，建行(00939)有2.81億元淨流出；工行(01398)有8480萬元淨流出；太保(02601)有1442萬元淨流出。相反，農行(01288)有1165萬元淨流入。

藍籌醫藥孖寶逆市捱沽，北水交投活躍，中生製藥(01177)錄849萬元淨流入；石藥(01093)有3148萬元淨流出。另外，上海醫藥(02607)錄744萬元淨流出。

車股方面，吉利(00175)有1.35億元淨流出；廣汽(02238)有7695萬元淨流入。

細價股今日爆小股災，兩隻受牽連深市「港股通」獲北水撈底，北京燃氣藍天(06828)曾瀉70.8%，收市跌43.8%，有3408萬元北水淨流入；天譽置業(00059)曾瀉71.5%，收市跌48.9%，有211萬元北水淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中生製藥、建行、吉利、融創、工行、石藥、上藥、農行及廣汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、石藥、北京燃氣藍天、融創、中生製藥、天譽、太保、金蝶及建行。