港股直擊 即巿股評

港股今日懶理隔晚美股續跌，在騰訊(00700)業績有驚喜，以及多個政經不明朗因素似取得進展下。港股午後一舉升逾四百點，升穿10天線(現處25970)，收市重返二萬六。

恒指今早高開207點，報25862，隨即掉頭向下，上午曾倒跌42點，見25611點全日低位。其後在A股造好下重拾升勢，恒指中午升106點。大市午後中段傳出歐盟指將於11月25日於比利時布魯塞爾召開峰會，簽署英國脫歐協議，港股升幅擴大，尾段最多升472點，高見26127。恒指最終升448點或1.75%，報26103。

大市交投未算特別暢旺，全日成交863.75億元。

國企指數報10555點，升150點或1.44%。

即月期指收市報26047，急升493點或1.93%，低水56點，成交21.9萬張。

整體大巿升跌比例方面，上升股佔60%，下跌股佔40%。

內地股市上揚，上證指數漲近1.4%，收近兩周新高；深成指亦重返8000點關口。兩市成交合計縮減至4040億元人民幣。中國有傳已書面回應美國提出貿易改革訴求，市場對化解貿易僵局感樂觀。

藍籌方面，騰訊季績勝預期，更獲部分大行上調目標價，收市急升5.8%，報288元，為港股升市功臣，亦是升幅最大藍籌股。中移動(00941)升1.8%。濠賭股續回升，銀娛(00027)升5.7%。港交所(00388)走高1.5%；平保(02318)落後僅升0.7%。領展(00823)中期業績公布後獲花旗看好，收市升0.8%，近一個半月來重上50天線。

焦點板塊

石油股：隔晚油價終止史上最長之12連跌，憧憬油組下月討論減產，油股反彈。中海油(00883)升2%，「三桶油」中表現最好；中海油服(02883)升2%。

醫藥股：受上日納斯達克生物科技指數(NBI)重挫2%拖累，大市值醫藥股昨日急挫後，今日沽壓未止。中生製藥(01177)早段再插7%，收市挫3.8%，為表現最差藍籌。石藥(01093)收市僅跌1.5%；三生製藥(01530)挫3.7%。百濟神州(06160)的美國預託證券將納入MSCI香港指數，股價今日再升7.5%；信達生物(01801)也炒高6.9%。

本地地產股：高銀金融(00530)夥主席逾89億元奪啟德住宅地，中標價接近市場預期上限，樓面呎價1.55萬元，高銀金融今日急升一成四。大型地產股今日亦普漲。長實(01113)及新地(00016)均升2.5%；恒地(00012)升1.9%；新世界(00017)升2.3%；嘉里建設(00683)升3%。

基建股：憧憬內地基建陸續上馬，基建股受追捧。中鐵建(01186)附屬中標建設項目，收市急升4.8%；中國建築國際(03311)炒落後，收市飆6.3%；中鐡(00390)升2.8%；中交建(01800)也漲2.2%。

細股價：全日有近30隻股份跌幅達雙位數，多隻細價股在大成交下暴瀉。中國海景(01106)勁瀉78.5%；天譽置業(00059)大跌49%；北控系的北京燃氣藍天(06828)重創43.8%；滙思太平洋(08147)插42.2%。

焦點股份

五龍電動車(00729)：獲美國訂單，料銷售金額連同補貼將帶來不少於1億美元(約7.8億港元)收入，收市急升9.4%。

中航科工(02357)：旗下的洪都航空計劃將部分零部件製造業務及資產，與洪都集團相關防務產品業務及資產進行置換，中航科工收升4.3%。

卓珈控股(08358)：今日落鑊，收市勁升17.7%，成交急增至3790萬元。