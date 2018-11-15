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今日 15:24 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】信達生物飆尋頂 較招股價飆62%

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無收入生物科技上市公司(B股)信達生物(01801)連日飆升，今日暫時最多升11.5%，見22.7元創新高，現升7.9%，成交額3300萬元。

集團日前公布在研藥「阿達木單抗生物類似藥(IBI-303)」，上市申請獲國家藥品監督管理局。

集團上月底以招股價13.98元上市，高位較招股價飆62.4%。

百濟神州(06160)的美國預託證券將納入MSCI香港指數，股價續彈，現升6.7%。

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