即巿股評 港股直擊

美股呢幾日走勢確係難睇至極，隔晚曾升逾200點以為止跌反彈，無奈喺11月15日年度基金贖回死線前，基金為應付贖回只有博命沽貨，尤其之前累積巨大升幅嘅升技股，更首當其衝被狠狠沽爆。龍頭蘋果公司命運跟騰訊(00700)一樣，由之前大行捧到上天嘅寵兒，變為一再被調低目標價及盈利預測嘅落水狗，多間大行齊齊追打，蘋果股價一瀉如注。

港股隔晚喺夜期曾跟隨美股早段做好而高見二萬六，但可惜美股回軟令夜期重返25800之下，今早恒指早段受騰訊佳績帶動高開207點，見25862點經已係半日高位，可惜10日線(25936點)阻力極大，加上道指期貨喺新加坡黑期市場未能止瀉，一度拖累大市倒跌42點，低見25612點，又一次逼近20日線(25558點)點。幸而A股反覆向上，恒指守住20日線後回升，半日升106點，報收25760點；國指則升25點，報收10430點。

本來騰訊交出一份遠勝預期嘅第三季度業績，若非美股氣氛差成咁，股價挑戰292元唔係無可能，可惜美國科技股走晒樣，騰訊份業績再靚仔，都只係換嚟十蚊雞升幅，跟昔日威猛已不復見。騰訊呢吓反彈未知能否持續，暫時叫企住喺282元，但10日線又係遇阻力未能突破，除非大行身體力行，調升其目標價之餘真金白銀入場掃貨，否則騰訊可能又係咁先。至於其他重磅股個別發展，唔見得有邊隻重磅股較為突出，單靠騰訊獨撐，港股能企穩喺25600水平之上都偷笑。

美股除咗科技股跌到一仆一碌之外，生物科技股亦捱沽，港股呢邊嘅醫藥股慘遭開刀，本來早幾日彈得好地地，今日普遍走樣，兩隻成份股中生製藥(01177)跟石藥(01093)成為表現最差兩藍籌股，齊齊跌5%。數嚟數去呢期都係基建股較為穩陣，大市狂插時叫頂得幾吓頭鎚，大市回穩即有資金追捧，阿Man曾經推介嘅基建三寶，中鐵(00390)升1.7%、中交建(01186)升1.3%，中鐵建(01186)弓更因為附屬公司中標新項目，半日升逾4%。

今日半場成交算係淡靜，近日見有炒作嘅細價股卻見被洗倉暴瀉，超過30隻細價股錄得雙位數跌幅，而跌幅榜冠亞季軍，更分別跌逾八成、五成及四成。聽聞有個專玩細價股嘅基金斷咗資金鏈，刻下得一個動作就係清倉套現，要錢唔要貨，所以呢批股份被狠掟。撞啱當中有某啲股份有股東按咗倉，股價暴跌自然被斬倉，連鎖反應下令跌勢加劇。對於呢啲股份，阿Man當然唔建議接飛刀，本來細價股已經難駕御，更何況喺兵荒馬亂嘅時候。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)