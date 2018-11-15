港股直擊 即巿股評

美股道指連跌四日，隔晚再挫逾兩百點，但內地股市反彈，帶動港股半日升過百點，續被困十天(現處25936)及廿天線(現處25559)。

受騰訊(00700)業績有驚喜推動，恒指今早高開207點，報25862，但已是今早高位所在，上方十天線阻力重重，大市由升轉跌，最低見過25611，倒跌42點。不過，A股反覆向好，加上恒指廿天具支持，港股重拾升勢，半日更升逾百點收市。恒指中午報25760點，升106點或0.4%。大市半日成交447.4億元。

國企指數報10430點，升25點或0.24%。

騰訊季績醒，更獲部分大行升目標價，半日揚3.7%，更是港股升市功臣，撐起恒指84點，亦是升幅最大藍籌股。其他藍籌個別走，滙控(00005)升0.3%；港交所(00388)走高0.4%；友邦(01299)跌0.5%；瑞聲(02018)挫2.9%；平保(02318)無升跌。

焦點板塊

醫藥股：受上日納斯達克生物科技指數(NBI)重挫1.99%累大，昨日大市值醫藥股昨日急挫後，今早沽壓未止。中生製藥(01177)半日瀉5.7%，石藥(01093)挫5%，中生製藥與石藥包辦首兩位藍籌表現最曳成分股；三生製藥(01530)挫5.1%；綠葉製藥(02186)降2.6%；金斯瑞(01548)也跌0.5%；但百濟神州(06160)的美國預託證券將納入MSCI香港指數，股價續彈7.2%；連帶信達生物(01801)也炒高7.9%。

內地航空股：隔夜油價反彈，航空股大致回落。國航(00753)挫2.1%；東航(00670)跌0.8%；國泰(00293)下滑0.9%；只有南方航空(01055)跟市升，半日微漲0.2%。

基建股：憧憬內地基建陸續上馬，基建股受追捧。中鐵建(01186)附屬中標建設項目，半日揚4.2%；中國建築國際(03311)也揚4%；中鐡(00390)升1.7%；中交建(01800)也漲1.3%。

細股價：今早有多達30隻股份跌幅達雙位數，多隻洗價股在大成交下暴瀉。天譽置業(00059)大跌56.9%；北控系的北京燃氣藍天(06828)重創47.2%；中國海景(01106)急插82.6%；奧克斯(02080)大跌38%；中國寶力科技(00164)急插43.2%

焦點股份

五龍電動車(00729)：獲美國訂單，料銷售金額連同補貼將帶來不少於1億美元(約7.8億港元)收入，中午急升8.2%。

中航科工(02357)：旗下的洪都航空計劃將部分零部件製造業務及資產，與洪都集團相關防務產品業務及資產進行置換，中航科工半日升4.1%。