多隻中小型股份洗倉式暴瀉，跌幅榜頭五位重挫逾四成，內房股、深市「港股通」天譽置業(00059)曾瀉71.5%，現挫56.9%，成交額1.55億元。
北控系的北京燃氣藍天(06828)曾瀉70.8%，現挫49%，成交額2.85億元。
中國海景(01106)曾瀉92.6%，跌成仙股，現插83.7%，成交額1.17億元。
奧克斯國際(02080)曾瀉63.6%，現挫40.5%。
中國寶力科技(00164)挫43.2%。
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