即巿股評 港股直擊

依家10點3分，啱啱返到公司坐低，係比平時遲咗，事關一落樓同事Josephine同戰友Jack已先後WhatsApp話我知觀塘繞道塞車，戰友仲要塞咗成個鐘添，於是就轉戰地鐵再轉shuttle返嚟，就搞到咁晏啦。

無所謂啦，反正今日一開市都係為噚日騰訊(00700)嗰份優於市場預期嘅季績賀一賀佢(順便贏咗同班朋友嘅side bet飯)，所以恒指今朝高開207點，報25864點。返到嚟公司同戰友Jack講公司有部新嘅咖啡機，我啱啱斟完杯朱古力返嚟(每朝早未出車口前我都會喺屋企飲杯咖啡，呢個喺由中學到依家嘅習慣，但咖啡呢味嘢，人愈大就少飲為妙)，吹完水望望鐘10點14分，恒指倒跌了。

我知個市唔係呢一刻先嚟跌嘅，騰訊今朝早升4.3%至依家個市倒跌，佢都仲升緊3.8%，證明有錢支持；但見到市跌，績前博升嘅輪證都應該雞飛狗走咗，剩低嘅好可能係見住佢日線圖喺星期二(11月13日)低位大陽燭一嘢托返起個價，依家好似沿住「V」形上緊去咁，以頸線約$300作為今鋪嘅目標。

睇返恒指日線圖，依家10點30分，恒指又再升返85點，做緊25739點，頭頂仍然有條10天線(25862點)喺度，而腳底條20天線(25557點)喺度。如果開埋恒指牛熊證街貨圖嘅話，上方最貼價嘅熊證係25800至25899點，呢度就只有29張期指，按依家(10點33分)暫時高位做過25862點計，呢29張期指都相信所剩無幾。再上多100點，即25900至25999點呢度，就有427張期指，都算叫做有餐食嘅，事關對比下方25400至25499點嘅牛證，同現價比實無25900至25999點熊證近，而期指數目亦只有263張期指多，似乎個勢又真係繼續推向上有着數喎，恒指牛(66022)，收回價25009點，同類型收回價換股比率10000嘅牛證之中槓桿最高，吼恒指5分鐘圖見超賣小注溫水溫。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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