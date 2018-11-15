中鐵建(01186)附屬中標建設項目，股價今早造好，更創近18個月新高，一度高見10.78元，揚3.9%，現造10.64元，升2.5%，成交金額1.21億元。
集團公布，旗下中國鐵建大橋工程局中標三洋鐵路三禹段建設項目施工總承包，工期36個月，工程總投資估算約53億元人民幣，約佔中鐵建去年營業收入的0.78%。
至於中鐵(00390)及中交建(01800)，現分別升1.1%；中國建築國際(03311)揚3%。
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