港股直擊 即巿股評

五龍電動車(00729)獲美國訂單，股價今早應聲造好，現處盤中高位，新造0.096元，炒高12.9%，成交金額1000萬元。

集團公布，其附屬Chanje於美國接獲Ryder Vehicle的電動車採購訂單，銷售金額連同補貼將帶來不少於1億美元(約7.8億港元)的收入。

根據採購訂單，Chanje將於明年10月20日前交付最少75%的電動車，以及將於2020年6月20日前交付餘下的25%電動車。

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