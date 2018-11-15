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今日 10:00 港股直擊 即巿股評

【異動股】獲美國訂單 五龍電動車炒高13%

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五龍電動車(00729)獲美國訂單，股價今早應聲造好，現處盤中高位，新造0.096元，炒高12.9%，成交金額1000萬元。

集團公布，其附屬Chanje於美國接獲Ryder Vehicle的電動車採購訂單，銷售金額連同補貼將帶來不少於1億美元(約7.8億港元)的收入。

根據採購訂單，Chanje將於明年10月20日前交付最少75%的電動車，以及將於2020年6月20日前交付餘下的25%電動車。

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