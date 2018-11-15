港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數全線向下，道指收市跌205點，收報25080。港股昨日挫過百點後，今早高開逾二百點後即告回軟。

恒指高開207點，報25862，開市後隨即回落，9時38分左右倒跌，暫時見最多跌42點，低見25611。截至9時53分，恒指升26點，報25680。

美國聯儲局主席鮑威爾表明，未來每次議息後均會舉行記者會，意味每次議息都有可能加息，市場必須適應，但會努力避免過快或過慢加息，重申會漸進式加息。

國企指數高開62點，報10467，現倒跌20點，報10384。

內地股市今早窄幅靠穩，上證指數現報2640，升8點或0.3%。

騰訊(00700)第三季純利按年增長近三成，好過市場預期，股價今早高開逾4%後升幅收窄，一度僅升2%，現報281.6元，升3.5%。

領展(00823)中期可分派收入總額按年增6%，股價今早高開0.9%，現升0.4%，報73.95元。

平保(02318)首10個月保費收入按年上升19%，股價高開0.4%，最新倒跌0.4%，報76.25元。

國際油價止跌，「三桶油」個別走，中海油(00883)彈1.1%。

濠賭股延續近日反彈走勢，銀娛(00027)及永利(01128)均升逾2%。

隔晚美國生物科技板塊急挫，拖累大市值醫藥股今早顯著受壓。中生製藥(01177)及石藥(01093)昨日已捱沽，今早再插逾半成。